Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России призвали правительство РФ сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всего взрослого населения страны за исключением граждан с противопоказаниями и уже имеющимся достаточным уровнем антител. Совместное обращение РСПП и ФНПР опубликовано на сайтах обеих организаций.

В нем подчеркивается, что пандемия коронавируса «оказывает глубокое воздействие на сферу труда, ведет к росту безработицы, неполной занятости и экономической неактивности, потере трудовых и коммерческих доходов, закрытию предприятий, сбоям в системах поставок и банкротствам, новым вызовам в области безопасности и гигиены труда и трудовых прав».

«В России пандемия COVID-19 нанесла и продолжает наносить значительный урон экономике и, соответственно, благополучию работников и оказывать негативное влияние на занятость населения. В результате пандемии COVID-19 и мер по ее сдерживанию значительно сократилось общее количество отработанных в течение года часов, ликвидированы тысячи рабочих мест, многие работники лишились работы», — констатируют авторы обращения, поясняя при этом, что положение работников во многом определяется проблемами, с которыми сталкиваются предприятия.

РСПП и ФНПР называют сохранение производственного потенциала «важнейшей задачей работодателей и профсоюзов». Авторы обращения указывают на сложившуюся в России парадоксальную ситуацию: страна «первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения — один из самых низких среди развитых стран», — и подчеркивают, что беспрецедентное количество новых случаев заражения требует «срочных и неотложных мер правительства, работодателей и работников».

В этой связи РСПП и ФНПР призывают трудящихся сделать прививку, «чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», работодателей — использовать свои возможности для вакцинации работников, а правительство РФ — «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

Роструд дал разъяснения относительно возможности отстранения от работы людей без прививки Федеральная служба по труду и занятости дала официальные разъяснения , касающиеся возможности отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей в случае отсутствия прививки от COVID-19. Ответы Роструда на самые распространенные вопросы по теме вакцинации опубликованы на сайте ведомства.

Пока, по информации Роспотребнадзора, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах России.

«На сегодняшний день вакцинация, обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп, уже введена в десяти субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов», — сказала в пятницу на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС .



Она назвала эту меру эффективной. Также Попова подчеркнула, что охват тестированием на коронавирус остается ниже нормативного в шести регионах: Алтайском крае, Ингушетии, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.