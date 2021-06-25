Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,22% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 831,84 пункта. Индекс РТС повысился на 0,43% — до уровня 1 672,08.

В лидерах роста стоимости оказались обыкновенные акции «Новатэка» (плюс 2,79%), ГДР X5 Retail Group (плюс 2%), обыкновенные акции ПИК (плюс 1,97%), ГДР Mail.ru (плюс 1,76%), бумаги «Норникеля» (плюс 1,58%). Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,12%, бумаги «Яндекса» — на 0,99%, МТС — на 0,84%, СберБанка — на 0,61%, «Магнита» — на 0,18%, «Газпрома» — на 0,05%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали обыкновенные акции «Русала» (минус 3,1%), ММК (минус 2,47%), НЛМК (минус 1,71%), АДР Ozon (минус 1,42%), ГДР FixPrice Group (минус 1,37%). Акции Мосбиржи подешевели на 1,17%, «Полюса» — на 0,68%.



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«В минусе остаются компании металлургического сектора», — обращает внимание старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, власти решили, что «металлурги платежеспособны», и приняли стратегию по пошлинам. «Печально только, что вполне динамичный рынок в очередной раз приходится регулировать вручную», — комментирует эксперт.