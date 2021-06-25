Московская биржа со следующей недели будет отклонять заявки на ОФЗ, поданные от имени клиентов из США. Об этом говорится в опубликованном на сайте площадки сообщении «О дополнительных условиях проведения размещений облигаций федерального займа Министерства финансов Российской Федерации с 28 июня 2021 года» .

«С 28 июня 2021 года при проведении размещений облигаций федерального займа Министерства финансов Российской Федерации заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, отклоняются», — говорится в уведомлении.

Напомним, США в середине апреля этого года ввели новые санкции, касающиеся ряда операций с российским суверенным долгом. Так, американским финансовым институтам запрещено напрямую участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых бумаг, выпущенных Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России после 14 июня 2021 года.

Согласно данным , опубликованным в пятницу на сайте ЦБ, доля инвестиций нерезидентов в объеме выпуска ОФЗ составила на 1 июня этого года 19,5%, не изменившись за месяц. При этом номинальный объем ОФЗ у иностранных инвесторов вырос (с 2,881 трлн рублей на 1 мая до 2,918 трлн на 1 июня), как и общий объем рынка ОФЗ (с 14,81 трлн до 14,949 трлн).



Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко обращает внимание на то, что номинальный объем вложений инвесторов-нерезидентов в ОФЗ вырос в мае впервые за последние четыре месяца, хотя доля является минимальной за последние шесть лет. «С одной стороны, с июня действует запрет на участие инвесторам из США в первичных аукционах ОФЗ. С другой стороны, запрет не распространяется на вторичный рынок, и относительное геополитическое спокойствие после встречи лидеров США и РФ вкупе с ужесточением процентной политики ЦБ дают надежду на некоторое увеличение доли нерезидентов в госбумагах РФ», — пишет аналитик.