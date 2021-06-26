Сотрудники Пенсионного фонда России обязаны разъяснять льготникам их права на получение мер социальной поддержки и предоставлять полную информацию о положенных соцвыплатах, отмечает Верховный суд РФ. В случае невыполнения чиновниками ПФР своей обязанности льготник имеет право на выплату неполученных сумм за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, подчеркивает высшая инстанция.

Верховный суд рассмотрел жалобу москвички, которая просила выплатить ей пенсию по уходу за ребенком-инвалидом «задним числом»: о своем праве на соцвыплаты она узнала только в 2018 году, тогда как сидит дома с дочерью-инвалидом I группы с 2012 года. Заявительница хотела получить перерасчет, чтобы ей вернули невыплаченную пенсию. Ее представитель в суде пояснил, что, как только женщина обратилась в ПФР за пенсией для дочери-инвалида, сотрудники должны были ей сообщить, что сама она также вправе получать социальные выплаты, но никто из чиновников истицу не проконсультировал.



Однако Хорошевский суд Москвы и последующие инстанции в требованиях отказали. Суд первой инстанции исходил из того, что ПФР права истицы не нарушил, поскольку ежемесячная выплата назначена ей с момента подачи заявления, а основания для перечисления денег ранее этого срока и для перерасчета выплаты за спорный период отсутствовали, в связи с чем действия госоргана не могут быть признаны незаконными. Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с такими выводами.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС считает, что выводы судов первой, апелляционной и кассационной инстанций сделаны с нарушением норм материального права, регулирующих спорные отношения.



Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, является мерой социальной поддержки, направленной на усиление социальной защищенности детей-инвалидов, на обеспечение полноценного ухода за ними, создание условий, позволяющих в максимальной степени компенсировать ограничения их жизнедеятельности, вызванные значительно выраженными стойкими нарушениями функций организма, а также на восполнение материальных потерь для лиц, способных к труду, но оставивших работу ввиду необходимости ухода за ребенком-инвалидом, напоминает ВС.

По общему правилу ежемесячная выплата назначается на основании заявления лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При этом в силу пункта 3 Положения о Пенсионном фонде, ведомство должно обеспечивать разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Таким образом, состоявшиеся по делу решения нельзя признать законными, они подлежат отмене, решил ВС. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.