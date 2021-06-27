С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и Mastercard (Maestro), сообщает «Российская газета» .

Завершается начатый еще в 2017 году поэтапный перевод выплат из бюджета гражданам на национальные карты, пандемия затянула этот процесс на год.

Банк России трижды разрешал банкам откладывать срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир». Изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем — на 1 октября, потом — на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.

Для получения карты «Мир» нужно обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду — через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»).

Как пояснили в Банке России, если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит выплаты на «Мир», с июля банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. Если такого счета нет, банк направляет получателю уведомление явиться в течение десяти рабочих дней со дня поступления выплаты за ее получением, либо представить реквизиты счета с картой «Мир» или счета без использования карт. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом клиента.