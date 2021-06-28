Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила поправки к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестфондах», а также к Налоговому кодексу, которые должны повысить привлекательность инвестиций в ПИФы, пишет «Коммерсант» . Письмо с предложениями в конце прошлой недели было направлено в Минфин. Поправки призваны перенаправить активность розничных инвесторов в сторону ПИФов — более диверсифицированной формы инвестирования, отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Предлагается разрешить управляющим компаниям открывать счета внутреннего учета индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), на которых будут размещаться только паи ПИФов и денежные средства. При погашении всех паев счет будет закрываться, а их владельцы смогут воспользоваться налоговыми льготами для ИИС. Также предлагается присваивать статус налогового агента брокеру, работающему с паями ПИФов. Предлагается освободить от налогообложения доход, выплачиваемый по паям, что должно создать преимущества перед остальными формами инвестирования и даже перед ЕTF. Для открытых и биржевых фондов такая возможность появится с 1 февраля 2022 года.

Участники рынка отмечают, что предложенные меры дадут дополнительные стимулы для использования локальных инструментов. По их словам, на рынке сложился перекос не в пользу институтов коллективного инвестирования, что небезопасно прежде всего для начинающих инвесторов, для которых первым продуктом правильнее было иметь именно фонды. Также остается непонятным механизм открытия счета в реестре пайщиков и на сколько регистраторы к этому готовы. Целесообразно и освобождение выплат доходов по ПИФам, если они формируются исключительно за счет поступающих купонов и дивидендов, считают участники рынка.

По мнению председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Натальи Никольской, изменения приведут к «непрозрачности получения доходов инвесторами», а государство и Минфин «как раз хотят прозрачности для повышения собираемости налогов». Счета внутреннего учета с одновременной передачей функций налогового агента брокерам, считает юрист, — верный способ «запутать и мелких инвесторов, и фискальные органы».