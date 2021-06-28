Москва, Курская и Пензенская области заняли верхние строчки рейтинга регионов по экономической устойчивости по итогам I квартала 2021 года. Рейтинг, составленный на основе данных Росстата, опубликован на днях Фондом развития гражданского общества.

Как поясняется в материале, экономический блок состоит из четырех первичных рейтингов и итогового интегрального. Первичные рейтинги составлены на основе отношения суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году; динамики начисленного НДС (отношения начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года); индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах); динамики регионального продукта с коррекцией на инфляцию. Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций сводятся в итоговую таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место (как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и определяют позиции регионов в интегральном рейтинге экономического положения.

Так, средняя оценка (среднее место) Москвы, лидирующей в рейтинге, — 10,25, при этом ни по одному из отдельных показателей столица не занимает первого места. По показателю отношения госдолга к доходам бюджета город находится на четвертом месте, по динамике НДС — на десятом, по индексу промпроизводства — на 19-м, по динамике регионального продукта — на восьмом.

У Курской области средний балл — 13,5, у Пензенской — 18,75.

Всего в рейтинг вошли 35 регионов, некоторые из них делят одно и то же место. Позиции с четвертой по девятую занимают, соответственно, Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области и Дагестан. Десятое место разделили Северная Осетия и Республика Алтай.

Во вторую десятку входят (в порядке убывания места) Белгородская, Ивановская, Воронежская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасия, Орловская область, Карелия (два последних региона делят 16-е место), Тамбовская, Ленинградская, Саратовская области (Ленобласть и Саратовская область обе оказались на 18-м месте), Чеченская Республика и Ростовская область.

Места с 21-го по 29-е принадлежат Приморскому, Алтайскому краям, Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Бурятии (у обеих 24-е место), Брянской, Кировской областям, Якутии, Санкт-Петербургу и Ставропольскому краю, а на 30-м месте расположились Башкирия и Ульяновская область.

Ведущими факторами, благодаря которым регионы-лидеры попали в верхние строки рейтинга, являются низкий госдолг по отношению к доходам бюджета (Москва, Севастополь, Тюменская и Калининградская области), а также положительная динамика реального сектора экономики (Курская, Пензенская, Владимирская и Белгородская области, Севастополь, Северная Осетия и Дагестан), отмечается в обзоре.



Согласно данным рейтинга, Севастополь занял первое место по соотношению госдолга и доходов бюджета и по индексу промпроизводства. По динамике начисленного НДС лидирует Приморский край, а по динамике регионального продукта — Белгородская область.

Ася ШАЛИМОВА

