Количество россиян, которые откроют брокерский счет до конца года, существенно вырастет, рассказал в интервью РБК председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

По данным фондовой площадки, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за май 2021 года увеличилось на 565,1 тыс. человек до 12,2 млн, а число открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4 млн.



«Мы обсуждали этот вопрос в рамках Биржевого форума и сошлись во мнении, что каждый человек, который имеет банковский счет и является экономически активным, скорее всего, откроет со временем брокерский счет. А так как у нас экономически активного населения где-то в районе 70 миллионов человек, это и есть потолок рынка брокерских услуг по количеству. Но это вопрос времени. До конца года мы ждем порядка 15 миллионов человек», — отметил он.

Денисов добавил, что сейчас на фондовом рынке зафондировано (не пустует. — Прим. ред.) около 5 млн счетов, то есть это те люди, которые реально пришли на рынок. «Мы также видим активные счета — это те люди, которые делают хотя бы одну сделку за месяц. Это 1,9 миллиона на фондовом рынке и около 900 тысяч — на валютном», — сказал глава Мосбиржи.

Он также подчеркнул, что на валютном рынке за последний год произошел шестикратный рост активности «физиков». «Мне кажется, что 5 миллионов — это хорошая цифра, особенно учитывая, что несколько лет назад количество зафондированных счетов исчислялось всего лишь сотнями тысяч», — заключил Денисов.

«Тинькофф Инвестиции» составили портрет «нового миллионера» Большинство состоятельных клиентов «Тинькофф Инвестиций» — руководители или владельцы бизнеса — обладают активами более 30 млн рублей. Портрет «нового миллионера» составлен на основе исследования нескольких тысяч клиентов, имеющих на брокерском счете 30—100 млн рублей и совершивших минимум одну сделку в период с декабря 2020 года по май 2021-го или имевших активы на май 2021 года, а также опроса, проведенного среди клиентов экосистемы «Тинькофф».

Анна КОМАРОВА