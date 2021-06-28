Никаких решений об оплате простоя предприятий из бюджета в случае локдауна или внеплановых нерабочих дней не принималось. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этот счет никаких решений не было, не принималось», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в плане мер по борьбе с коронавирусом, в том числе и объявления режима нерабочих дней и локдауна, страна идет по пути реализации чрезвычайных полномочий глав субъектов РФ, «потому что в разных регионах динамика разнонаправленная». «Более эффективно — принимать решение в каждом отдельно взятом регионе», — пояснил Песков.



В спецдокладе «МСП/Постковид», который бизнес-омбудсмен представит президенту в рамках своего ежегодного доклада, предлагается ряд срочных мер поддержки предприятий, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Например, речь идет о введении компенсации малому и среднему предпринимательству за сдачу «тестов на антитела и тестов ПЦР», о расширении работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Кроме того, предлагается продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты. «Если объявлен локдаун, каникулы, длинные выходные, то оплата простоя сотрудников — за счет государства, 100% — напрямую, минуя работодателя», — говорится в докладе.