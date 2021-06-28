Правительство утвердило план мероприятий по реализации второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанной до 2025 года. Основное внимание уделено вопросам повышения качества жизни и финансового благополучия пенсионеров, содействию их занятости, а также повышению качества и доступности медицинской помощи, уточняется в сообщении Кабмина.

«План расширяет перечень мер, которые направлены на введение более современных видов социального обслуживания, с учетом уже накопленного опыта и опробованных в регионах практик», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 июня.

Среди первоочередных мер — применение проактивного механизма назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, проведение мониторинга по соблюдению норм закона о защите прав работников предпенсионного и пенсионного возраста, организация обучения и дополнительного профессионального образования для пожилых.

Также для граждан старшего возраста планируют запустить бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности. На таких занятиях пенсионеров научат пользоваться интернет-ресурсами и расскажут о правилах безопасности при совершении электронных платежей.

Большая работа предусмотрена в сфере здравоохранения, следует из сообщения. В частности, планируется увеличить количество медиков, оказывающих специализированную помощь гражданам старшего поколения. Для этого будет организовано дополнительное профессиональное образование врачей и среднего медицинского персонала в области гериатрии. Кроме того, в ближайшие годы будет запущена программа по профилактике когнитивных расстройств у пожилых пациентов. Эта мера поможет выявлять болезнь на раннем этапе и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого до 2025 года в России планируют улучшить условия проживания престарелых граждан в домах-интернатах, увеличить количество персонала в таких учреждениях, провести ремонт и закупить дополнительное оборудование. Также в планах — открыть школы по уходу за пожилыми людьми и обеспечить поддержку граждан, которые за ними ухаживают. К оказанию социальных услуг пенсионерам с помощью господдержки будут привлекать социально ориентированный бизнес. Это должно повысить качество и доступность таких услуг.

Стратегия по поддержке пожилых граждан реализуется в России с 2016 года. Ее первый этап завершился в 2020 году. Второй этап продолжит начатую работу и продлится до 2025 года.

Кроме того, правительство утвердило постановление о сохранении сельских надбавок к пенсиям при переезде человека в город. Напомним, что ранее был принят соответствующий закон.

Постановлением правительства в рамках федерального закона, принятого в мае 2021 года, закреплены правила , согласно которым с 1 января 2022-го граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город.

Доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более чем 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики. Главное — чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие.

Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность — например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменяются, если населенный пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу. На эту несправедливость обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Государственной думе 17 февраля 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть этот вопрос и представить предложения о внесении изменений в законодательство.



«Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ася ШАЛИМОВА

