Альфа-Банк запустил приложение AlfaPOS для приема безналичных оплат на смартфоне, сообщили в пресс-службе финорганизации.

В банке отметили, что теперь любой смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал для приема карт. «Для этого достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и скачать на смартфон приложение AlfaPOS. Приложение бесплатное, банком взимается только комиссия от оборота, а трат при неподдержании оборота нет», — говорится в релизе.

«Решение особенно актуально для микробизнеса и, например, стартапов. Таким клиентам может быть не по карману покупать терминал и платить за него абонентскую плату. А за счет своей мобильности решение интересно еще и средним и крупным компаниям: например, медицинским лабораториям, ресторанам, работающим на вынос, предприятиям выездной розничной торговли, курьерским службам и такси», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Кроме того, решение безопасно по меркам как российской, так и международных платежных систем, так как данные платежа передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве.

Анна КОМАРОВА

