Оснований для увольнения россиян, отказавшихся от прививки, нет, а для их отстранения от работы во благо обществу — есть. Об этом заявила Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в РФ, передает РИА Новости.

«Когда мэр города Краснодара сообщил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из Краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, считая, что нет таких правовых оснований для увольнения человека, а для отстранения во имя блага большого количества людей — есть», — сказала Москалькова.



Ранее она сообщила о появлении нового понятия «ковидные права». По ее мнению, важно соблюсти соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.



В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

В числе прочего Песков ответил на вопрос, касающийся инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов России, которые призвали правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.

РСПП и профсоюзы призвали Кабмин ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых россиян Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России призвали правительство РФ сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всего взрослого населения страны за исключением граждан с противопоказаниями и уже имеющимся достаточным уровнем антител. Совместное обращение РСПП и ФНПР опубликовано на сайтах обеих организаций.

«Никакая позиция не сформулирована. <…> было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб», — ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что власти столицы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.



«На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», — сказал Собянин.

Уточняется, что вакцинация мигрантов вакциной «Спутник Лайт» в Москве будет платной, финансовую сторону вопроса возьмут на себя работодатели. «Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1,3 тыс. рублей на одного сотрудника», — сообщила пресс-служба мэрии.