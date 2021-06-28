Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,16% и составил 3 825,57 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,14%, до отметки 1 669,75 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,08%, «Норильского никеля» — на 0,79%, «Газпрома» — на 0,12%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%.

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Российскому фондовому рынку в понедельник неинтересно двигаться, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова: то ли сказывается летняя жара, то ли инвесторы уже реализовали основной объем дивидендных денег и теперь берут паузу.

«Индекс Мосбиржи консолидируется вокруг 3 827 пунктов и может двигаться в диапазоне 3 800—3 850 пунктов и далее. По крайней мере в последние несколько дней этот торговый коридор вполне строго выдерживается. Индекс РТС стабилен около 1 671 пункта и способен колебаться в рамках 1 665—1 675 пунктов», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА