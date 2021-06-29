Введение новых требований по капиталу и раскрытия отчетности для банков, строящих собственные экосистемы, если бы оно происходило сейчас, привело бы к снижению регулятивного капитала всех российских банков на 2,7 трлн рублей, пишет РБК . Об этом заявил первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис.

Ранее ЦБ предложил усилить регулирование банков, которые развивают непрофильные активы. По словам Хасиса, если представить себе, что все предложенные меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 20—21% от всего капитала российской банковской системы. Он отметил, что «Сбер» может уложиться в предложенные нормативы за счет огромного капитала и относительно небольших инвестиций. Но у многих российских банков, в том числе крупных, возникнут проблемы с капиталом и предлагаемого ЦБ пятилетнего срока переходного периода окажется мало.

По данным Центробанка, доля непрофильных активов в капитале 30 крупнейших российских банков составляет около 20% (2,4 трлн рублей). Покрытие регулятивным капиталом этих активов составляет только 15%. Регулятор опасается, что при нынешнем подходе доля экосистем в капитале кредитных организаций в ближайшие десять лет вырастет в несколько раз, а покрытие увеличится незначительно. Один из вариантов регулирования — ввести к 2023 году предельную долю капитала, которую банки смогут направлять на иммобилизованные активы. В качестве других методов — жесткое разделение финансовой и нефинансовой деятельности банков, а также введение заградительного коэффициента риска в 1 250% по вложениям в иммобилизованные активы.