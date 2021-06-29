В Рунете начали появляться схемы для обхода требований мэрии Москвы по доступу в заведения общепита по QR-кодам, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали специалисты в области информационной безопасности. Так, по словам независимого аналитика Дмитрия Артимовича, обойти требования мэрии можно с помощью генератора QR-кодов и привязки кода к сайту, имитирующему страницу на «Госуслугах». Для этого нужно ввести свои персональные данные, в том числе паспортные, предупреждает эксперт.

Эксперты ГК InfoWatch подтверждают, что описанный способ обхода требований мэрии уже набирает популярность — зафиксировано множество групп и телеграм-каналов, предлагающих купить QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Их, как правило, продают мошенники. По данным «Серчинформ», количество доменных имен, имитирующих «Госуслуги», выросло до 29.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под ст. 327 УК РФ — подделка и использование официальных документов. Но по словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Липина, QR-код не является документом, а ст. 327 УК РФ может вменяться только к бумажным документам на официальных бланках, утвержденных госстандартом, либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью.

Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в столице можно будет через приложения департамента транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Многое зависит от того, как будут организованы системы проверки QR-кодов, сообщил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Если сотрудники общепита подойдут к этому формально, то они могут считывать коды, ведущие по ссылкам на сайты-клоны, пояснил он. По словам начальника отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексея Дрозда, сейчас официанты могут сканировать QR-коды просто камерой на смартфоне, чтобы обезопасить процесс от мошенничества, стоит использовать специальный софт, который сопоставляет домен и поддомены и будет отсекать любые ссылки, кроме правильных.

Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации и соответствующими QR-кодами и считает необходимым принять меры по борьбе с такими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что «эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей». «Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», — подчеркнул Песков.



По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, за использование поддельного QR-кода для прохода в кафе и рестораны грозит ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сказал он. Клишас отметил, что если при этом возникает угроза заражения других граждан, то подлежит применению часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) с максимальной ответственностью до двух лет лишения свободы.