Выручка ресторанов Москвы в первый день перехода на «бесковидный» режим работы сократилась как минимум на 80%, сообщил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

«Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%», — сказал он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.