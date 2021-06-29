Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,91% и составил 3 790,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,78%, до отметки 1 640,08 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,82%, «Норильского никеля» — на 0,87%, «Газпрома» — на 0,36%, СберБанка — на 1,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,15%.

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Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российский фондовый рынок испытал стремительное снижение, хотя ситуация на мировых рынках некоторое время улучшалась, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В результате индекс Мосбиржи обновил трехнедельный минимум, а индекс РТС — недельный.



«Все большее давление на рисковые активы оказывает ухудшение ситуации с пандемией во многих регионах. Эта тенденция ставит под сомнение эффективность существующих вакцин против новых штаммов коронавируса. В результате инвесторы опасаются повторения в том или ином виде ситуации весны 2020 года. К этому добавляются высокие темпы инфляции, ставящие под сомнение не только новые монетарные стимулы, но и сохранение действующих», — комментирует эксперт.



Кроме того, добавляет он, российский рынок проявил относительную слабость из-за некоторого ухудшения геополитического фактора, спровоцированного очередными санкционными заявлениями. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что он вместе с Европейской комиссией по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займется подготовкой новых ограничительных мер против России на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Екатерина САВЕЛЬЕВА