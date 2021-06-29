Банк России продолжил выдачу разрешений на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Такое разрешение получил Альфа-Банк, сообщает пресс-служба регулятора.

«Регулятор выдал разрешение Альфа-Банку на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала», — говорится в релизе.

Разрешение вступит в силу 31 июля 2021 года после принятия Альфа-Банком решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по части кредитных требований к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с планом последовательного перехода Альфа-Банк в течение трех лет переведет на ПВР оставшиеся сегменты кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным подходом. Таким образом, Альфа-Банк станет третьим российским банком, получившим разрешение Банка России на применение ПВР.

В 2021 году еще одна системно значимая кредитная организация планирует подать ходатайство на внедрение данного подхода. «Этот процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь, это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель III», — замечают в ЦБ.

Екатерина САВЕЛЬЕВА