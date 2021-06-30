Ряд банков ставили МСБ в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект, пишут «Известия» . Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%. В ФАС сообщили, что в подобных действиях кредитных организаций установили признаки недобросовестной конкуренции. Источник, близкий к правительству, рассказал, что требования о заключении зарплатного проекта для получения льготного займа в 2020-м выдвигало большинство кредитных организаций страны вплоть до самых крупных.

В ЦБ заявили, что получали от предпринимателей и бизнес-объединений информацию о случаях, когда банки, участвующие в программе поддержки занятости, среди прочих правил выдвигали требование о зарплатном проекте. Поскольку оно выходило за рамки условий программы, регулятор направил всем участникам рекомендации придерживаться установленных правил, подчеркнули там. В случае когда в таких программах отсутствует принятие кредитного риска на банк со стороны государства, то количество банков должно быть максимальным. К участию в них необходимо привлекать небольшие региональные организации и тех, которые с базовой лицензией, отметили в регуляторе.

В Счетной палате рекомендовали проанализировать проблемы бизнеса при получении поддержки Правительство России могло бы проанализировать и учесть основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес при получении поддержки в 2020 году. Такую рекомендацию дал в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

Об отсутствии претензий со стороны ФАС, а также сотрудничестве с бизнесом по утвержденным государством правилам заявили в «Сбере», Промсвязьбанке, МСП Банке, Азиатско-Тихоокеанском Банке и других.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, в бизнес-объединении не фиксировали жалоб от предпринимателей о навязывании банками зарплатных проектов. Он отметил, что компании, которые столкнулись с подобного рода требованиями, поступили правильно, обратившись напрямую к регуляторам. Самостоятельное изменение «правил» кредитования не носит массовый характер, полагает он. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян отметил, что если банки поголовно начинают вести подобную политику, то регулятору и ФАС нужно вмешиваться. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, основные жалобы со стороны предпринимателей, которые поступали к ним, были больше связаны с отказами в выдаче кредита.