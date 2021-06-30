Создание в регионах России «бесковидных» магазинов, аптек, торговых центров и площадок сферы развлечения ускорит вакцинацию населения, при этом важно обеспечить необходимое количество вакцин и субсидировать затраты бизнеса, считают опрошенные ТАСС региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. Как отмечал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, систему QR-кодов могут распространить на другие отрасли, среди которых он назвал общественный транспорт и магазины.

В Москве не исключают возможность распространения QR-кодов на транспорт и магазины Власти Москвы рассматривают возможность распространения системы QR-кодов и на другие отрасли помимо общепита, сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала. Об этом сообщает агентство Прайм .

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин среди возможных сфер введения «бесковидного» режима для ускорения вакцинации назвал продуктовые магазины, торговые центры, места для отдыха — гостиницы, базы отдыха, санатории. Он считает, что при этом власти должны «компенсировать бизнесу затраты на организацию дополнительных мер по проверке у посетителей наличия сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов, медотводов».

Асадуллин также оценил, когда можно будет достичь вакцинации в 60% населения региона (именно такая минимальная планка по вакцинации установлена для сотрудников ряда сфер в Москве), если эксперимент по «бесковидным» пространствам в ряде отраслей начнет работать уже завтра. «Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через две недели удастся достичь уровня 60%», — убежден он.

В то же время, по его словам, введение «бесковидных» ресторанов в регионах не будет эффективно — люди просто перестанут ходить в заведения общепита. «Культура питания вне дома наиболее проявляется именно в мегаполисах. Соответственно, и усиленной вакцинации эта мера способствовать будет только в Москве и Петербурге, но не в регионах», — уточнил Асадуллин.

Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислав Борцов отмечает, что самое массовое пребывание людей наблюдается в продуктовых магазинах и транспорте. «Введение «бесковидных» зон в этих сферах коснулось бы большинства населения. Сфера развлечений и отдыха также способна массово собирать жителей в одном месте. Но для успешного внедрения эксперимента в первую очередь стоит обеспечить необходимое количество вакцин, а также субсидировать расходы бизнесу на необходимое оборудование», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, в каких сферах введение «бесковидного» режима будет максимально способствовать вакцинации граждан.

Бизнес-омбудсмен в Краснодарском крае Игорь Якимчик в ответ на тот же вопрос выделил продуктовые магазины, аптеки, парикмахерские — «там люди наиболее часто взаимодействуют с персоналом».

Однако не во всех регионах считают организацию «бесковидных» пространств эффективным решением для стимулирования вакцинации.

Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко отметил, что введение «бесковидных» зон для Сахалинской области «не настолько актуально, поскольку в регионе небольшое количество и невысокая плотность населения». По его словам, население без дополнительных стимулов активно прививается: полный цикл вакцинации прошли около 78 тыс. человек при населении области порядка 490 тыс.

По схожим причинам против введения «бесковидных» пространств выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина. Она подчеркнула, что «продуктовые магазины ни в коем случае не нужно привлекать в «бесковидные» зоны, как и аптеки».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий также считает, что «введение «чистых зон» в ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах неконструктивно». «Более того, бизнес, занятый в сфере услуг, проводит активную вакцинацию своих сотрудников. Насколько мне известно, в Нижегородской области вакцинировано 70% занятых в сфере торговли, к примеру», — сказал он ТАСС.

В то же время, по его мнению, нести ответственность за вакцинацию посетителей бизнес не должен. «В случае же с введением «бесковидных» зон получается, что клиентский поток резко падает, а какая-либо компенсация за это со стороны государства не предусмотрена. То есть выручки у рестораторов нет, а все обязательные платежи — аренда, коммунальные услуги, зарплата работникам, кредиты и тому подобное — с них никто не снимал. Многие в таких условиях вынуждены будут закрыться. Та же история с кинотеатрами, которые несут колоссальные убытки из-за ограничений по вакцинации. Не лучше ситуация в сфере бьюти-индустрии: бывшие сотрудники салонов массово уходят в теневой сектор и оказывают услуги на дому, где в принципе невозможно проверить соблюдение каких-либо норм и ограничений», — сказал Солодкий.



Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова уверена, что «введение «бесковидных» зон на полный день работы для ресторанов по аналогии с Москвой будет означать глубокий убыток, а для многих ресторанов, например, без летних веранд — фактически локдаун». «Соответственно, при принятии решений о введении «бесковидного» режима для общепита власти должны четко и ясно понимать последствия подобных мер. И, по сути, относиться к такому эксперименту не как к точечному ограничению, а как к решению о фактическом закрытии большинства организаций общепита. А это сразу же означает безусловную необходимость введения для такой закрытой отрасли полноценных мер поддержки», — заключила Нижегородова.