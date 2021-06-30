Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30—50%, пишут «Известия» . Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан, поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.

Согласно новым антиковидным мерам, для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Освобождены от соблюдения нормы будут только те, кому прививка противопоказана по решению медиков.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский уверен, что такие требования заставят граждан отказаться от отдыха в отеле в пользу частного сектора. С ним согласен согласен коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко. По его словам, на июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август и вовсе 80%. Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, в свою очередь, отметила, что наибольший рост цен возможен на самых популярных курортах Черного моря — в Сочи, Геленджике и Анапе.

Более всего подорожают качественные объекты, расположенные недалеко от моря, считают в отрасли. На июль средняя стоимость аренды жилья в сутки в Сочи составляет 4 тыс. рублей, в Геленджике — 3,4 тыс. рублей, в Анапе — 2,5 тыс. рублей. По мнению экспертов, в меньшей степени рост цен затронет квартиры и дома старого жилого фонда с устаревшим ремонтом, а средняя стоимость аренды квартиры в Сочи может вырасти с актуальных 3,5—4 тыс. в сутки до 5—6 тыс. рублей.

При этом, по словам основателя компании Realiste Алексея Гальцева, если стоимость аренды жилья в Краснодарском крае вырастет на 40—50%, российские туристы не смогут себе позволить проживание по таким ценам, начнут переориентироваться на страны, открытые для посещения, или вовсе будут отказываться от отпусков, что притормозит динамику.