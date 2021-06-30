Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30—50%, пишут «Известия». Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан, поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.
Согласно новым антиковидным мерам, для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Освобождены от соблюдения нормы будут только те, кому прививка противопоказана по решению медиков.
Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский уверен, что такие требования заставят граждан отказаться от отдыха в отеле в пользу частного сектора. С ним согласен согласен коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко. По его словам, на июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август и вовсе 80%. Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, в свою очередь, отметила, что наибольший рост цен возможен на самых популярных курортах Черного моря — в Сочи, Геленджике и Анапе.
Более всего подорожают качественные объекты, расположенные недалеко от моря, считают в отрасли. На июль средняя стоимость аренды жилья в сутки в Сочи составляет 4 тыс. рублей, в Геленджике — 3,4 тыс. рублей, в Анапе — 2,5 тыс. рублей. По мнению экспертов, в меньшей степени рост цен затронет квартиры и дома старого жилого фонда с устаревшим ремонтом, а средняя стоимость аренды квартиры в Сочи может вырасти с актуальных 3,5—4 тыс. в сутки до 5—6 тыс. рублей.
При этом, по словам основателя компании Realiste Алексея Гальцева, если стоимость аренды жилья в Краснодарском крае вырастет на 40—50%, российские туристы не смогут себе позволить проживание по таким ценам, начнут переориентироваться на страны, открытые для посещения, или вовсе будут отказываться от отпусков, что притормозит динамику.
Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.