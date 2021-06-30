В Банке России считают, что пришло время переходить от регулирования финансовых организаций по их типам к регулированию видов деятельности. Об этом рассказала на Международном финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина (текст ее выступления приводится на сайте регулятора), анонсировав выпуск в ближайшее время консультативного доклада на эту тему.

Комментируя развитие банками экосистем, она признала, что «и в других секторах финансового рынка должны быть созданы условия для того, чтобы клиентам предлагались комплексные решения».

ЦБ: развивать экосистемный бизнес банки должны за счет акционеров, а не вкладчиков и кредиторов Центробанк РФ не хочет тормозить развитие экосистем и внедрение инноваций, но банки должны развивать этот бизнес за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов. Такое мнение глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала на Международном финансовом конгрессе (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

«Мы многие годы работали над устранением регуляторного арбитража, внедрением риск-ориентированного подхода, повышали требования к финансовой устойчивости, и сейчас мы считаем, что можем уже реально переходить к регулированию по видам деятельности. Этот подход предполагает, что основные регуляторные требования будут предъявляться не к юридическому лицу, а к осуществляемой им деятельности», — пояснила Набиуллина.

Она перечислила услуги, которых это может коснуться в первую очередь: «Платежные услуги смогут оказывать нефинансовые и некредитные финансовые организации. На наш взгляд, можно совмещать деятельность негосударственных пенсионных фондов и страховщика жизни. Банки, брокеры, страховщики, негосударственные пенсионные фонды и микрофинансовые организации должны получить равные возможности по совмещению своей деятельности с деятельностью по управлению активами и инвестиционному консультированию».



«Мы собираемся в ближайшие недели выпустить консультативный доклад для обсуждения, где эти и другие предложения будут изложены более подробно», — пообещала глава ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА