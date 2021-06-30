В России после пандемийного периода наметилась тенденция к снижению безработицы и ее нужно сохранить. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

По словам президента, за период пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6—4,7% до более чем 6% в определенный период, сейчас же она составляет 5,9% и «спускается потихонечку вниз» (5,2% в апреле, по данным Росстата. — Прим. Банки.ру). Он добавил, что сейчас перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень.

«Такая тенденция (к снижению безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату», — сказал Путин, отвечая на обращение жительницы Тюменской области, рассказавшей, что уже долгое время она не может найти работу.

Президент отметил, что Тюменская область является «одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития», поэтому руководство региона должно обращать внимание на проблемы безработицы. Регион имеет «хорошую бюджетную обеспеченность и экономические показатели», добавил президент.

«Я уверен, губернатор слышит об этом. И, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли на связь», — подчеркнул Путин.