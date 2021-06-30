В мае продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. Такая информация о динамике финансирования долевого строительства опубликована на сайте Банка России.

«Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 июня 2021 года составил 1,99 трлн рублей. При этом 309,3 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов», — отмечается в обзоре.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 3,74 трлн рублей.

Новые механизмы финансирования долевого жилищного строительства, минимизирующие риск для граждан, введены законодательством в 2018 году. С 1 июля 2019 года привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты.

Во вторник, 28 июня, вступили в силу Рекомендации по форме заявки застройщика в банк о предоставлении проектного финансирования жилья с использованием счетов эскроу и перечень документов для подачи заявления. Документ дополняет нормативы, выпущенные в апреле 2019 года. Рекомендации подготовлены для сокращения сроков предоставления застройщикам проектного финансирования и упрощения порядка, сообщает пресс-служба регулятора.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

