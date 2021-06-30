Временная администрация по результатам обследования страховой организации АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов, сообщает пресс-служба Банка России.



«Временная администрация по результатам анализа деятельности страховой организации АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» установила в действиях должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем отчуждения земельного участка без получения денежных средств, заключения сделок по приобретению страховщиком объектов недвижимости по завышенной стоимости, реализации транспортных средств на нерыночных условиях, выявила недостачу бланков строгой отчетности», — говорится в материалах регулятора.

Банк России в связи с наличием обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами страховщика финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний направил информацию в Генеральную прокуратуру РФ и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М» с 10 декабря. Как пояснялось в сообщении регулятора, данное решение принято в связи с нарушением страховщиком требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала), «в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России». ЦБ принял во внимание «наличие угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц, стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного медицинского страхования».

Екатерина САВЕЛЬЕВА