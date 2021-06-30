Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,35% и составил 3 841,85 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,84%, до отметки 1 653,78 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,19%, СберБанка — на 0,41%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,42%, «Газпрома» — на 1,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,42%.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру





Российский рынок акций в среду вернулся к покупкам, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Индекс Мосбиржи вырос до 3 845 пунктов, но это повышение все еще сохраняет актуальным диапазон колебаний в пределах 3 800—3 850 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1 660 пунктам и способен торговаться в коридоре 1 640—1 670 пунктов», — комментирует эксперт.

Одновременно с восстановлением цены на нефть «отрастают» после снижения котировки акций компаний нефтегазового сектора. «В фаворитах спроса сегодня акции «НОВАТЭКа» с повышением к 1 598 рублей, если бумага продолжит расти такими же темпами, она пробьет верхнюю границу бокового диапазона 1 503—1 614 рублей, и тогда новой целью повышения станет отметка в 1 625 рублей», — замечает аналитик.

Снова вернулись в «зеленую зону» расписки TCS, которые все-таки обновили максимум и установили новый пик на уровне 6 446 рублей. Сейчас будет важно закрепиться над 6 440 рублями, откуда откроется дорога к 6 500 рублям, прогнозирует Бодрова.

Под давлением оказались сегодня бумаги «ПИКа», «Россетей» и «ТМК». «Интересно, что «медвежий» ажиотаж в акциях компаний металлургического сектора иссяк, правда, продавцы успели здорово утопить почти весь объем бумаг», — заключает эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

