Изменение целевого уровня ЦБ по инфляции в России не предопределено, но если оно произойдет, то в сторону снижения. Как передает ТАСС, об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Цель по инфляции будет предметом анализа. Это не означает, что по итогам анализа цель обязательно будет изменена. Решение на этот счет будет зависеть от тех выводов, к которым мы придем по итогам исследования и обсуждения. На сегодня мне представляется, что уточнение цели, которое, еще раз подчеркну, не предопределено, если оно и произойдет, оно скорее может быть в сторону более низкого уровня инфляции», — отметил он.

Заботкин подчеркнул, что итоги анализа будут сформулированы только в середине 2022 года.



Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ в этом году намерен провести так называемый глубинный анализ своих целей и инструментов. Набиуллина отмечала, что ЦБ РФ уже несколько лет проводит политику таргетирования инфляции на уровне 4% и эта цель соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время.