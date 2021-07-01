Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Автоторгбанка до уровня «ruBB» и изменило прогноз по рейтингу на «развивающийся». Ранее у банка был рейтинг на уровне «ruBB+» с «негативным» прогнозом, уточняют в агентстве.

«Снижение рейтинга обусловлено ухудшением метрик финансового результата банка на фоне доформирования резервов по ссудам, а также прочим требованиям вследствие реализации операционного риска», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Аналитики указывают, что «развивающийся» прогноз отражает неопределенность относительно результативности принятого банком комплекса мер, который на текущий момент находится в процессе реализации и направлен на нивелирование убытка I квартала 2021 года.

Уровень рейтинга банка «обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по достаточности капитала при невысокой операционной эффективности, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», отмечается в сообщении.

Автоторгбанк является расчетным банком группы компаний Major Auto, а также ее партнеров и контрагентов, специализируется на корпоративном кредитовании и автокредитах, а также на расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, напоминают в агентстве. Эксперты обращают внимание на значительный (на 44%) рост активов банка за последние 12 месяцев вследствие притока средств группы Major Auto, ее партнеров и контрагентов из-за ограничения их основной деятельности на фоне пандемии. Кредитные портфели по корпоративным и розничным клиентам также показали прирост — на 38% и 74% за годовой период с 1 июня 2020 года.

Агентство отмечает высокий уровень достаточности собственных средств банка и устойчивости капитала к реализации кредитных рисков, но уровень рентабельности деятельности оценивается как невысокий в связи со значительным объемом доформированных резервов в I квартале 2021-го по ссудам, выданным юрлицам, и прочим требованиям.

«Кроме того, агентство отмечает нестабильность финансового результата в течение 2020 года на фоне волатильной динамики резервов, а также чистых процентных доходов вследствие учета доходов от изменения условий субординированного займа. Вместе с тем банк ожидает восстановления уровня прибыльности к концу года за счет доходов от операционной деятельности», — говорится в релизе.

Основу активов банка составляют межбанковские кредиты, размещаемые в Банке России и кредитных организациях с рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА» (43% валовых активов на начало июня). На корпоративный кредитный портфель приходится порядка 22% валовых активов, на розничный — 9%. Судный портфель по юрлицам и ИП характеризуется невысоким кредитным качеством. Кроме того, «портфель ссуд физическим лицам более чем на 90% представлен автокредитами, большая часть которых отнесена к V категории качества в связи с отсутствием у банка подтвержденной информации о доходах заемщика, вследствие чего банк формирует по таким кредитам избыточные резервы», говорится в релизе.



«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении кредитным и операционным риском», — указывает «Эксперт РА». Агентство, в частности, обращает внимание на высокий уровень текучести кадров среди ключевого управленческого персонала банка, а также на высокие диспропорции между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка и интенсивный наличный денежный оборот, который обусловлен спецификой деятельности по расчетно-кассовому обслуживанию группы компаний Major Auto, ее партнеров и клиентов. По мнению аналитиков, текущая бизнес-модель банка требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля, в том числе в целях минимизации регулятивных рисков.

Ася ШАЛИМОВА