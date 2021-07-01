Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,51% и составил 3 861,3 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,15%, до отметки 1 656,34 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,07%, «Газпрома» — на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,36%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 0,98%, СберБанка — на 0,18%.

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Рынок готов к обновлению максимумов, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Отечественный рынок ценных бумаг в четверг покупает. Индекс Мосбиржи вырос к 3 861 пункту и явно готов к обновлению максимумов. Это может быть попытка пробить 3 890 пунктов и далее. Индекс РТС поднялся к 1 656 пунктам и способен наметить цель на 1 680 пунктах», — комментирует эксперт.

Акции «Новатэка» второй день фигурируют в списке рыночных фаворитов, и сегодня здесь обновляются максимумы около 1 670 рублей. У бумаги есть потенциал укрепления вплоть до 1 700 рублей, и если рыночная конъюнктура позволит, то выше, полагает аналитик.



На фоне нового витка роста сырьевых котировок неплохо себя чувствуют акции нефтяных компаний — «ЛУКОЙЛа», «Газпромнефти», «Роснефти». Лучше рынка торгуются бумаги «ФосАгро», которые приподнимаются после предыдущей волны снижения и восстанавливаются к 4 875 рублям. Если тренд закрепится, следующей остановкой станет рубеж в 5 тыс. рублей.

Бумаги металлургов, аутсайдеров предыдущих дней, сегодня тоже в плюсе на фоне общего приподнятого настроения.

Под давлением торгуются акции «АЛРОСы», которые проводят первый день без дивидендов. Чтобы закрыть дивидендный гэп, потребуется время, а пока бумаги будут двигаться в пределах 125—130 рублей, предупреждает Бодрова.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

