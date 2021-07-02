На обновленных российских банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, пишут «Известия» . Об этом заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев. По его словам, в ближайшие дни специалисты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров регулятора, который примет итоговое решение. Алексеев отметил, что работе экспертов помог проект «Известий» «Новые банкноты»: читатели прислали массу интересных вариантов для обновленных купюр.

Среди читателей, которые приняли участие в проекте «Новые банкноты», больше всего голосов набрали Нижегородский Кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом, памятник Валерию Чкалову и Чкаловская лестница (Нижний Новгород, 1 тыс. рублей). По Екатеринбургу (5 тыс. рублей): Плотина Городского пруда на реке Исеть, или «Плотинка», как ее называют жители города, Ново-Тихвинский женский монастырь с собором Александра Невского, «городок чекистов».

Для оборотной стороны купюры в 1 тыс. рублей читатели выбрали такие достопримечательности ПФО, как Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Свято-Успенская Саровская пустынь, Кунгурская ледяная пещера, памятник Салавату Юлаеву.

ЦБ сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, денежного обращения.

На купюре в 5 тыс. рублей, по мнению аудитории издания, должны быть отражены такие достопримечательности УрФО, как обелиск «Европа — Азия» под Екатеринбургом, Невьянская наклонная башня, Успенский Далматовский монастырь, Тобольский Кремль, скульптуры мамонтов в Археопарке Ханты-Мансийска.

Многие читатели предлагали включить в пятитысячную купюру образы Екатерины I и Екатерины II, поскольку обе внесли свой вклад в основание и развитие Екатеринбурга. Как рассказал Алексеев, хотя в 90-е годы и разрабатывалась портретная серия, но решение о выпуске таких банкнот не было принято. По его словам, сегодня никаких новых решений Центробанк не реализует, банкноты на ближайшие годы или десятилетия сохранят преемственность. Это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием, что, по сути, уже стало традицией, отметил представитель ЦБ.