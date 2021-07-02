Газпромбанк сообщает о продлении действия «Льготной ипотеки», субсидируемой государством. Программа позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке, а именно с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2022 года включительно.

По программе «Льготная ипотека» в ГПБ применяется ставка 6,4% годовых, которая распространяется на весь срок кредита. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика действует надбавка в 1 процентный пункт.

Напомним, утвержденные правительством новые условия программы «Льготная ипотека» предполагают, что купить жилье в новостройке со 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. До этого максимальная ставка по льготной ипотеке, запущенной в конце апреля 2020-го, составляла 6,5%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по «Льготной ипотеке», — 3 млн рублей во всех регионах России. В качестве первоначального взноса, который составляет не менее 15%, клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала. При первоначальном взносе от 30% в Газпромбанке есть возможность получить ипотеку по одному документу — паспорту гражданина РФ.



В конце апреля этого года ГПБ сообщал о снижении ставки по программе «Льготная ипотека» до 5,55%.

Ася ШАЛИМОВА