Потребительская активность в Москве снизилась на 3% по сравнению с началом июня и почти достигла показателей июня 2020 года, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex. Индекс деловой и потребительской активности на 29 июня составил 5,2 балла, что на 0,3 пункта ниже, чем неделей ранее. Также в пятерку регионов с самым низким показателем вошли: Санкт-Петербург (5,9), Московская область (5,6), Калужская (6,9) и Ярославская области (7,1).

Так, траты в кинотеатрах упали на 26%, в салонах красоты — на 6%, на транспорт — на 5%. Если на авиа- и железнодорожные билеты москвичи стали тратить меньше на 14% и 11% соответственно, на отели — на 1%, то расходы на услуги турагентств, наоборот, выросли на 6%. За две недели москвичи потратили в ресторанах на 8% меньше, чем в начале июня, а на фастфуд — на 9% меньше. После введения QR-кодов для посещения заведений 28—30 июня оборот предприятий в Москве снизился на 14%, траты в этот же период упали на 28%.

По данным «Тинькофф Кассы», обороты предприятий общепита в Москве и Московской области в Интернете в начале недели выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (до ввода QR-кодов).

Индекс деловой и потребительской активности в России выше, чем в столице, на 29 июня он составил 6,2 балла. Траты потребителей за последние две недели июня снизились на 2% по сравнению с первыми неделями июня. Россияне на 23% уменьшили расходы на кинотеатры, траты на железнодорожные и авиабилеты упали на 14% и 12% соответственно. Расходы в салонах красоты снизились на 3%, на фастфуд — на 5%, в ресторанах — на 3%. Самой растущей категорией за последние две недели стали развлечения — рост расходов составил 8%.

​Исследование: деловая жизнь возвращается к докризисному уровню​ Самым активным днем июня в России стал четверг, 11 июня, когда значение индекса деловой и потребительской активности в России Tinkoff CoronaIndex достигло 7,3.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО