Министерство труда представило в правительство первые оценки будущих расходов на систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, пишет «Коммерсант» . Так, к 2030 году при распространении на всю страну она может потребовать от 300 млрд до 600 млрд рублей в год, а число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов — до 1,9 млн человек.

Система долговременного ухода подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки. Создание системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта «Демография», Минтруд обсуждает ее конструкцию при участии Минздрава, Минфина, Минэкономики и Агентства стратегических инициатив с 2018 года. За последние три года пилотные проекты по внедрению системы начались в 24 регионах страны — их методологом выступает благотворительный фонд «Старость в радость».

Как сообщает ТАСС , в пресс-службе ведомства отметили, что для кадрового обеспечения ухода на дому потребуются патронажные работники, сиделки, подготовка таких специалистов будет проводиться в том числе по программам переподготовки и повышения квалификации на базе образовательных организаций среднего медицинского образования, образовательных центров медико-социальной экспертизы, повышения квалификации социальных работников. Требования к таким образовательным программам будут утверждаться Минтрудом по согласованию с Минздравом.

Сейчас расходы на проведение «пилотов» финансирует федеральный бюджет — до 2024 года их стоимость составит 10,7 млрд рублей. В перспективе для федерализации этой инициативы правительство рассматривало возможность сделать ее частью системы социального страхования. В качестве вариантов ее финансирования обсуждались дополнительный страховой тариф в рамках уже существующего (сейчас — 2,9% от фонда оплаты труда) и выделение средств из условных резервов ФСС и ПФР. Однако сейчас, как рассказал газете источник в правительстве, оба эти варианта выглядят нереалистичными из-за масштаба предполагаемых расходов.

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами По оценкам «РЕСО-Гарантии», этот вид страхования в России может появиться в ближайшие пять — семь лет.

В правительстве отметили, что ежегодные расходы на систему в масштабах страны к 2030 году могут составить от 500 млрд рублей до 700 млрд рублей. По оценке источника издания в Минтруде, расчеты ведомства предполагают более низкие траты: в пределах 330 млрд рублей. Для сравнения, объем бюджета ФСС на 2021 год составляет чуть более 800 млрд рублей. По словам источника, объем профицита ФСС — не более 100 млрд рублей, еще около 200 млрд — это РОПС ПФР, этих денег не хватит даже на запуск системы в представленном варианте в течение одного года.

По данным источника, пока Минтруду не удалось согласовать проект системы с Минфином именно из-за ее стоимости. Чтобы профинансировать этот вариант долговременного ухода, необходимо или создавать постоянную федеральную программу с финансированием из бюджета по аналогии, например, с ФЗ «14 высокозатратных нозологий», или вводить новый тариф соцвзносов для бизнеса — не менее 1,5—2% (ФОТ. — Прим. ред.). К этому пока никто не готов, отмечает он.