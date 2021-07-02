Райффайзенбанк продолжит выдавать ипотеку в рамках программы «Господдержка» после обновления условий субсидирования, но не будет поднимать ставку до рекомендованных 7%. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.
По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова, ставка составит 6,49%.
Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей.
Напомним, утвержденные правительством новые условия программы «Льготная ипотека» предполагают, что купить жилье в новостройке со 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. До этого максимальная ставка по льготной ипотеке, запущенной в конце апреля 2020-го, составляла 6,5%.
В апреле этого года Райффайзенбанк сообщал о снижении ставки по льготной ипотеке до 5,69%.