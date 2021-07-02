Транскапиталбанк повысил ставки по отдельным ипотечным программам на 0,5 процентного пункта. Теперь при покупке квартиры, апартаментов или таунхауса на первичном, вторичном рынке или при рефинансировании кредиты предоставляются по единой ставке 9,29% годовых вне зависимости от суммы кредита и первоначального взноса клиента. При приобретении нежилой недвижимости по-прежнему взимается надбавка к ставке в размере 6 процентных пунктов.



Обновленная процентная ставка по программе «Особая ипотека» теперь составляет 8,9% годовых.

«Также банк повысил до 6,99% годовых ставку по ипотеке с господдержкой на покупку новостроек и снизил максимальную сумму кредитов для всех регионов до 3 миллионов рублей», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

На итоговый размер процентной ставки в банке влияет несколько факторов. Так, для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек действует скидка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. При покупке комнаты / жилого дома ставка будет выше на 1 п. п., а при приобретении объектов с баланса банка (либо Инвестторгбанка) будет снижена на 1 п. п. Для ИП, самозанятых и при кредитовании без подтверждения дохода надбавка к ставке составляет 0,5 п. п. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка взимается надбавка в размере 0,25 п. п. Уменьшить ставку на 0,5/1/1,5 п. п. можно за счет оплаты единовременной комиссии в размере 1,5% / 3% / 4,5% от суммы кредита.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При отказе клиента от индивидуального договора личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 п. п. и 1 п. п. соответственно. При оформлении коллективного страхования можно дополнительно снизить ставку на 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры или апартаментов, 30% — от стоимости комнаты или таунхауса ( 20% — при выкупе последней доли), 50% — от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Для ИП и самозанятых он составляет 30% (40% — по ипотеке с господдержкой). Максимальная сумма финансирования зависит от региона кредитования и составляет 20 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.

Инна СОЛДАТЕНКОВА