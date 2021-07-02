Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,18% и составил 3 865,42 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,19%, до отметки 1 659,72 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,01%, «Газпрома» — на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,54%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 1,58%, СберБанка — на 0,43%.

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В финале недели российский фондовый рынок слегка растет, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Индекс Мосбиржи стабилен возле 3 867 пунктов и может торговаться в диапазоне 3 850—3 885 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1660 пунктам и способен двигаться в рамках 1 650—1 675 пунктов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,8% на эту неделю. Индекс РТС упал на 1,3%», — комментирует эксперт.

В фаворитах спроса в пятницу оказались акции МТС, которые растут за счет положительной рыночной конъюнктуры и новостей о продолжении выкупа бумаг в рамках buyback. Акции поднялись к максимуму за 11 месяцев, отметке 349,95 рубля, и могут продолжать расти дальше, к 380 рублям.

Восстанавливаются бумаги «Норникеля», которым после решений властей о введении экспортной пошлины на металлы пришлось не очень хорошо.

В лидерах роста на этой неделе оказались акции «НОВАТЭКа» (плюс 10,23%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 4,2%), расписки TCS (плюс 3,45%), бумаги «Газпрома» (плюс 3%). Перечень аутсайдеров разнообразен: его возглавляют акции «РУСАЛа» с падением на 5,9%, следом идут бумаги «АЛРОСы» (минус 5%) — здесь в полной мере виден дивидендный гэп вниз, просели акции «Сургутнефтегаза» (минус 3,5%) и НЛМК (минус 3%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА