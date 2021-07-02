Российские власти не хотят вводить в стране локдаун из-за распространения коронавируса, такая возможность сейчас не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее», — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что позицию на этот счет уже проговаривал и президент России Владимир Путин.
Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в некоторых регионах, но власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией, добавил Песков. Он обратил внимание на то, что в Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, добавил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. По информации ТАСС, свою позицию президент обозначил в ходе прямой линии.
При этом, подчеркнул он, власти принимают меры для борьбы с пандемией. «Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия», — сказал пресс-секретарь президента.
«Поэтому работа ведется, но, естественно, мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране», — подытожил Песков.