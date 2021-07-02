Российские власти не хотят вводить в стране локдаун из-за распространения коронавируса, такая возможность сейчас не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее», — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что позицию на этот счет уже проговаривал и президент России Владимир Путин.

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в некоторых регионах, но власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией, добавил Песков. Он обратил внимание на то, что в Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, добавил представитель Кремля.

Путин обозначил свою позицию по поводу обязательной вакцинации Президент России Владимир Путин остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. По информации ТАСС, свою позицию президент обозначил в ходе прямой линии.

При этом, подчеркнул он, власти принимают меры для борьбы с пандемией. «Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия», — сказал пресс-секретарь президента.

«Поэтому работа ведется, но, естественно, мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране», — подытожил Песков.