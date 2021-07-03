Программа льготной ипотеки под 6,5%, оператором которой выступает «ДОМ.РФ», позволила улучшить жилищные условия 556 200 семьям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая по поручению президента стартовала в апреле прошлого года, стала одной из самых эффективных антикризисных мер. Без ипотеки отрасль лишилась бы необходимого финансирования. Это привело бы к остановке строек, безработице в отрасли и сокращению поступлений в бюджет регионов. Увеличились бы и риски незавершенного строительства для дольщиков. Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране со 2 июля, тоже будет востребована среди граждан», — заявил Хуснуллин.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался именно в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%, добавил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, она стала одним из важных факторов, повлиявших на рост числа новых проектов — за первые пять месяцев 2021 года девелоперы начали строительство объектов площадью почти 15 млн кв. метров.

«Решение президента продлить программу еще на год позволит закрепить и развить уже накопленную положительную динамику в отрасли, особенно в условиях роста рыночных ставок в экономике», — считает Мутко.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года на новых условиях. Теперь россияне могут получить кредит до 3 млн рублей под 7%. Правительство 1 июля утвердило расширение программы семейной ипотеки и продление — льготной ипотеки.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

