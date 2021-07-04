«ДОМ.РФ» начал прием заявок от банков на дополнительные лимиты для реализации программы «Льготной ипотеки». Согласно постановлению правительства РФ, между кредиторами предстоит распределить 230 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки на дополнительные лимиты кредитные организации могут подавать через Единую информационную систему жилищного строительства — портал наш.дом.рф. Претендовать на лимиты могут не только действующие участники программы, которым уже установлен лимит, но и кредиторы, которые ранее не обращались в «ДОМ.РФ» и не работали по программе. Заявки принимаются до 11 июля включительно.

«В настоящий момент «ДОМ.РФ» распределил весь лимит по программе, а это 1,85 триллиона рублей. Для успешного продолжения ее реализации банкам требуются дополнительные средства. Правительством Российской Федерации оперативно были подготовлены все необходимые нормативные документы, а «ДОМ.РФ» организовал прием заявок от кредиторов на освоение еще 230 миллиардов рублей», — отметил управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Напомним, в соответствии с подписанным 1 июля постановлением правительства, льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются. Так, новые условия программы «Льготная ипотека» предполагают, что купить жилье в новостройке со 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. До этого максимальная ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%. Лимит по программе снижен до 3 млн рублей. В рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома теперь могут получить в том числе семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма семейной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн.

Екатерина САВЕЛЬЕВА