ГК «Шоколадница» начала открывать кофейные зоны в формате навынос в СберБанке, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителя группы. Первая точка в офисе банка работает в Воронеже, открытие второй в городе намечено на август. В дальнейшем планируется развитие в других регионах присутствия. Инвестиции в открытие одной точки — 2,5 млн рублей, ассортимент — около 70 позиций, средний чек — 300 рублей. В кредитной организации подтвердили открытие кофейных зон.

В 2019 году McDonald`s и СберБанк объявили, что рассматривают возможность частичного объединения своих точек общей зоной ожидания. В компании заявили, что у сети сейчас три экспериментальные точки в отделениях кредитной организации и это число будет расти. В самом банке говорят, что открытия новых совместных объектов пока не предвидится. В «Шоколаднице» считают, что не будут конкурировать с McDonald`s.

Основатель сети «Правда кофе» Филипп Лейтес полагает, что заведения общепита могут быть заинтересованы в открытии точек в банках, если те расположены на центральных улицах, вблизи бизнес-центров с высоким трафиком. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что СберБанк активно работает над повышением эффективности собственных отделений, трафик в которых год к году снижается. По словам эксперта, уровень цен в «Шоколаднице» слишком высокий для основной части аудитории отделений банка. Для более широкого охвата либо «Шоколаднице» придется сделать ценовую политику более гибкой, либо банку будет целесообразнее привлечь партнера из числа кофейных дискаунтеров или ретейлеров, работающих в малых форматах с широким ассортиментом кулинарии.