Стилистика модернизированных денежных знаков будет той же, что и у выпущенных в 2017 году банкнот номиналами 200 и 2 000 рублей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

По словам Алексеева, обновление банкнотного ряда связано с различным дизайном банкнот в настоящее время. «Две банкноты — 200 и 2 000 рублей — сейчас выполнены в одном дизайне, а остальные — в другом. Это нарушает целостность нашего банкнотного ряда. В 2017 году было задано направление совершенствования дизайна банкнот, и, проявляя последовательность, мы продолжаем движение в избранном несколько лет назад направлении. Коль скоро нам удалось разработать новый, более современный, интересный и практичный дизайн, то совершенно логично подтянуть оставшиеся номиналы банкнот к этому уровню и к единой стилистике», — отметил он.

Другой причиной, по словам зампреда Центробанка, является желание внедрить некоторые инновационные решения. «Мы отдаем дань не только художественным достоинствам новых банкнотных изделий, но и планируем внедрить целый ряд новаций. Например, мы будем менять систему нумерации банкнот. Серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, не повторяющимся в банкнотах других номиналов. Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать ту или иную конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкнотного ряда банкноту можно будет идентифицировать по одному лишь номеру, что значительно упростит многие учетные и иные операции», — пояснил он.

Алексеев добавил, что в планах Банка России также улучшить потребительские свойства банкнот, что позволит им иметь более высокую устойчивость к загрязнению и лучше обрабатываться различного рода счетно-сортировальными машинами, банкоматами и иными устройствами. «Все купюры низких номиналов будут покрываться специальным защитным составом, лакироваться, что улучшит срок их службы», — заключил он.

В ЦБ рассказали, что будет на банкнотах достоинством 1 тыс. и 5 тыс. рублей Работе экспертов помог проект «Известий» «Новые банкноты»: читатели прислали массу интересных вариантов для обновленных купюр.

Анна КОМАРОВА