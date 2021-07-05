Банкноты на ближайшие годы сохранят преемственность, это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.
По словам Алексеева, городская серия — нейтральный выбор, который способен привести к согласию более широкие слои общественности. «Сегодня мы никаких новых решений по сравнению с принятыми пять лет назад не реализуем. В 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей был немного скорректирован вектор: городская тематика сохраняется, но она дополняется определенным региональным разрезом. Тему, тональность, которая была задана, мы развили и продолжили. Было бы странным, если бы каждые пять лет концепция принципиально менялась», — пояснил он.
Алексеев отметил, что банкноты на ближайшие годы сохранят преемственность. «Это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием. По сути, это уже наша определенная традиция. Вопрос о выпуске портретных серий, такого типа дизайна, не стоит и не стоял за последние 25 лет. К сожалению или к счастью, мы эту страницу перевернули», — добавил он.
Зампред ЦБ уточнил, что концептуальный дизайн новых банкнот уже утвержден, но до появления денежного знака подробных комментариев про внешний вид регулятор давать не будет.
В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, денежного обращения.