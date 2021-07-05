Банкноты на ближайшие годы сохранят преемственность, это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По словам Алексеева, городская серия — нейтральный выбор, который способен привести к согласию более широкие слои общественности. «Сегодня мы никаких новых решений по сравнению с принятыми пять лет назад не реализуем. В 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей был немного скорректирован вектор: городская тематика сохраняется, но она дополняется определенным региональным разрезом. Тему, тональность, которая была задана, мы развили и продолжили. Было бы странным, если бы каждые пять лет концепция принципиально менялась», — пояснил он.

Алексеев отметил, что банкноты на ближайшие годы сохранят преемственность. «Это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием. По сути, это уже наша определенная традиция. Вопрос о выпуске портретных серий, такого типа дизайна, не стоит и не стоял за последние 25 лет. К сожалению или к счастью, мы эту страницу перевернули», — добавил он.

Зампред ЦБ уточнил, что концептуальный дизайн новых банкнот уже утвержден, но до появления денежного знака подробных комментариев про внешний вид регулятор давать не будет.

ЦБ сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, денежного обращения.

Анна КОМАРОВА