Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-десятку мирового рейтинга городов по росту цен на жилье в I квартале 2021 года, свидетельствуют данные исследования Knight Frank.

Соответствующий индикатор Global Residential Cities Index отслеживает изменение средней стоимости жилья во всех сегментах в 150 городах по всему миру в местной валюте на основе официальной статистики. По итогам I квартала 2021 года верхние строчки рейтинга заняли турецкие города Измир (плюс 33,9% за год) и Анкара (плюс 30,3%), а также столица Новой Зеландии Веллингтон (плюс 30,1%).

Москва заняла седьмую строчку рейтинга с приростом в 22,4%, при этом год назад столица находилась на 143-м месте (с динамикой минус 3,6%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен: в IV квартале 2020 года столица также находилась на седьмой строчке с ростом цен на 21,1%.

«В Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, особенно в конце года, когда спрос достиг максимального значения. Однако в ретроспективе показатель не является рекордным: так, в третьем квартале 2008 года (плюс 25,8%) и первом квартале 2009 года (плюс 23,8%) индекс превышал текущее значение. Данные за второй квартал 2021 года могут превзойти эти цифры. При этом в среднесрочной перспективе мы прогнозируем замедление роста цен в Москве в связи с изменением условий льготной ипотеки и вероятным ростом ставок по ипотечному кредитованию в ближайшем будущем», — комментирует директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Темпы роста цен на жилье в Санкт-Петербурге несколько снизились: в IV квартале 2020 года динамика составляла плюс 25,4% (пятое место), а в I квартале 2021 года цены выросли на 22,1% (восьмое место). В I квартале прошлого года Петербург был на шестой строчке с показателем плюс 14%, следует из материалов Knight Frank.

«Тенденции снижения роста цен на вторичном рынке полностью повторяют ситуацию на первичном, — указывает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. — Нынешнее замедление связано с общим насыщением рынка, а также с увеличением количества предложения. Этот тренд сохранится до конца года: мы не ожидаем резкого подъема цен, как это было в 2020 году; скорее всего, для рынка будет характерна слабоположительная динамика».

Эксперты оценили доступность жилья в России на фоне взрывного роста цен на недвижимость Ситуация с доступностью приобретения жилья российскими семьями осложнилась.

В среднем годовой рост цен в 150 анализируемых городах составил 7,4%. Увеличение показателя было зафиксировано в 128 городах. Цены на жилье в 150 анализируемых городах растут самыми быстрыми темпами с 2007 года, при этом 43 из них демонстрируют годовой рост цен свыше 10%. Однако такую ситуацию нельзя назвать глобальным трендом — в 22 крупных мировых центрах цены снижаются, например в городах Испании и Италии, уточняется в обзоре. Кроме того, азиатские города больше не демонстрируют существенного повышения цен, характерного для них ранее. Так, по результатам I квартала 2021 года Гонконг показал годовой рост только на 2,2%, а Пекин — на 3,6%.



«Три фактора могут стимулировать дальнейший рост цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе, — отмечает региональный директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. — Во-первых, желание «поймать момент» для выгодной сделки: инвесторы продолжают присматриваться к локальным и зарубежным рынкам, а также активно вылетают на просмотры в те страны, которые уже открыты для посещения. Во-вторых, покупатели заинтересованы в сниженных ставках по ипотеке и намерены воспользоваться этой опцией до их повышения. Наконец, продолжается формирование отложенного спроса на многих рынках — со стороны как местных покупателей, так и иностранных. Конечно, сделки заключаются и дистанционно, но многие российские ультрахайнеты (сверхсостоятельные люди с размером чистых активов свыше 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства. — Прим. Банки.ру) ждут открытия границ, чтобы в привычных условиях провести просмотр объектов. Ажиотаж по-прежнему фиксируется на европейскую недвижимость. Однако ряд рынков демонстрируют признаки охлаждения спроса. Например, количество ипотечных заявок на покупку жилья в США снизилось до допандемийного уровня. Мировой прогноз во многом будет зависеть от новых ограничений, скорости распространения вакцинации и сокращения мер фискального стимулирования».

Ася ШАЛИМОВА