Газпромбанк расширил действие «Семейной ипотеки»: теперь оформить ипотечный кредит с господдержкой могут в том числе граждане РФ с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Напомним, ранее в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут в том числе семьи с одним ребенком. Базовые условия программы «Семейная ипотека» предусматривают, что кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

Минимальная базовая ставка по программе «Семейная ипотека» в Газпромбанке составляет 5,2% годовых, следует из релиза. На процентную ставку еще ниже — 4,7% годовых — могут рассчитывать граждане РФ, проживающие на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающие жилое помещение в одном из регионов ДФО. При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика применяется надбавка к ставке в 0,5 процентного пункта.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Максимальная сумма кредита по данной программе составляет 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 6 млн рублей в других регионах России. В качестве первоначального взноса, который должен составлять не менее 15%, клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала. Кредитные средства предоставляются до 1 марта 2023 года включительно. Программа предназначена для покупки готового или строящегося жилья на первичном рынке, а именно квартиры или таунхауса. В сельских поселениях на территории ДФО можно также приобрести квартиру или таунхаус на вторичном рынке.



Кроме того, на указанных льготных условиях можно рефинансировать соответствующий условиям программы ипотечный кредит другого банка, который оформлен как по программе «Семейная ипотека», так и по любой другой программе, уточняют в ГПБ.

Ася ШАЛИМОВА