Абсолют Банк с 5 июля запустил акцию «Кэшбэк без звездочек» для клиентов, держателей дебетовых карт Visa Digital. Участники, выполнившие условия акции, получат кэшбэк в размере 3 000 рублей, сообщает пресс-служба банка.
Чтобы стать участником акции «Кэшбэк без звездочек» и претендовать на награду, необходимо с 5 июля до 31 августа 2021 года совершить любое количество рублевых трансакций на общую сумму не менее 60 тыс. рублей по карте Visa Digital.
Виртуальной картой можно оплачивать любые товары и услуги офлайн и онлайн на территории России: платить в ресторанах, кафе, кинотеатрах, салонах красоты, бронировать отели.
Самые популярные специальные предложения по дебетовым картам
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|нет
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|до 5%
|0 - 1 188
|до 30%
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Лиц.№ 2673
|до 2,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 2,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
Победители акции получат кэшбэк до 6 сентября 2021 года.
«Оформить Visa Digital в Абсолют Банке можно бесплатно: нужно зайти в раздел «Заказать карту» интернет-банка или мобильного приложения «Абсолют Mobile» и оформить новый продукт — цифровой аналог пластиковой карты, буквально в течение пяти минут», — уточнили в финучреждении.