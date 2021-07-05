Абсолют Банк с 5 июля запустил акцию «Кэшбэк без звездочек» для клиентов, держателей дебетовых карт Visa Digital. Участники, выполнившие условия акции, получат кэшбэк в размере 3 000 рублей, сообщает пресс-служба банка.

Чтобы стать участником акции «Кэшбэк без звездочек» и претендовать на награду, необходимо с 5 июля до 31 августа 2021 года совершить любое количество рублевых трансакций на общую сумму не менее 60 тыс. рублей по карте Visa Digital.

Виртуальной картой можно оплачивать любые товары и услуги офлайн и онлайн на территории России: платить в ресторанах, кафе, кинотеатрах, салонах красоты, бронировать отели.

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Победители акции получат кэшбэк до 6 сентября 2021 года.

«Оформить Visa Digital в Абсолют Банке можно бесплатно: нужно зайти в раздел «Заказать карту» интернет-банка или мобильного приложения «Абсолют Mobile» и оформить новый продукт — цифровой аналог пластиковой карты, буквально в течение пяти минут», — уточнили в финучреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

