Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года сейчас преждевременно, заявили РБК в Минфине. Так в ведомстве ответили на сообщения о том, что на заседании в правительстве обсуждалась концепция донастройки налоговой системы, которая принесет бюджету дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 годах.

«На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса», — сказали РБК в Минфине.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что власти обсуждали идею «донастройки» налогов. По словам собеседников издания, она нужна в том числе в контексте поиска источников финансирования для «стратегических инициатив правительства» — комплекса новых прорывных проектов.

СМИ: правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей По словам источников, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов.

В рамках этой концепции более 100 млрд рублей планируется получить за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, еще около 90 млрд — за счет расширения и корректировки режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. По информации издания, также обсуждалась корректировка системы уплаты акцизов, в частности улучшение администрирования или введение новых сборов. По словам источников «Ведомостей», речь прежде всего идет о сахаросодержащих напитках и некоторых видах алкоголя. Ожидается, что корректировка принесет около 100 млрд рублей, еще столько же даст донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры.



Комментируя изданию эти сообщения, представитель Минфина заявил, что пока рано говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года. Ведомство не изменило позицию и после ответа Кремля, который переадресовал вопросы правительству.