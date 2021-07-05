Совет директоров Банка России принял решение освободить Евгения Писаревского от должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, сообщает в понедельник, 5 июля, пресс-служба регулятора.

Как уточняется, решение было принято 25 июня этого года по предложению самого Писаревского «в связи с его личным заявлением об отставке».

Писаревский занимал должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций с 9 сентября 2019 года. До этого он был первым зампредом Фонда социального страхования, где работал с 2014 года, ранее в разное время занимал должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, советника аппарата комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, комитета Госдумы по культуре и туризму, указывало, анонсируя назначение Писаревского финомбудсменом, информагентство РБК.

Пост главного финансового уполномоченного занимает Юрий Воронин. Согласно информации на сайте финомбудсмена , позиции, аналогичные покидаемой Писаревским, занимают Виктор Климов (финансовый уполномоченный в сферах страхования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов), Светлана Никитина (финомбудсмен в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций) и Татьяна Савицкая (финуполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов).

Ася ШАЛИМОВА