Совет директоров Банка России на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три своих источника на финансовом рынке, уточняя, что пост займет заместитель руководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина.

Один из собеседников РБК знает, что Никитина приступит к исполнению обязанностей с 19 августа. Ее кандидатуру предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По данным одного из источников РБК, Никитина будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

Представитель службы финансового уполномоченного отказался от комментариев. В РБК уточняют, что до прихода в Центробанк Никитина курировала юридическое направление в Российском союзе автостраховщиков и Национальном союзе страховщиков ответственности.

Третьим страховым омбудсменом может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, сообщили РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально его кандидатура на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, знает один из них. Писаревский работает в ФСС с 2014 года, до этого был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, ранее — советником аппарата комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, комитета Госдумы по культуре и туризму.

В России запускается процедура разрешения споров клиентов со страховщиками через финомбудсмена В России начинает работать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Взаимодействие с ним с 1 июня 2019 года становится обязательным для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско, сообщает Банк России.



Напомним, в России с начала лета этого года действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным.



В начале июля главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин сообщал, что за первый месяц действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного получила 2 390 обращений, 95% которых касались договоров ОСАГО. Чаще всего потребители жаловались на несогласие с размером компенсации или отказ страховой компании в выплате.