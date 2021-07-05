Телекоммуникационная компания «МТС» закрыла сделку по приобретению 100% акций ООО «ГДЦ Энерджи Групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Как уточняют в МТС, ЦОД приобретен за 5,2 млрд рублей с учетом чистого долга.

«ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 году, рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2 280 стоек в 24 залах общей площадью 5 220 кв. м. GreenBushDC на базе одного из трех модулей оказывает услуги более чем 200 клиентам. В ближайшее время планируется дооборудовать и запустить в эксплуатацию два оставшихся модуля», — говорится в релизе.

«За счет активного строительства собственных модульных дата-центров в Москве и регионах, а также благодаря приобретению перспективных активов, МТС становятся одной из крупнейших компаний в России, предоставляющих услуги коммерческих дата-центров, — комментирует вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Егоров. — По экспертным оценкам, рынок коммерческих дата-центров в России в 2021—2024 годах будет прирастать более чем на 20% в год. После полного оснащения ЦОД GreenBushDC войдет в пятерку российских дата-центров по емкости и даст МТС ощутимый прирост мощности на столичном рынке, на который приходится порядка 80% всего российского рынка услуг центров обработки данных».



Ресурсы дата-центра GreenBushDC будут использоваться под услуги colocation, собственные нужды МТС и развитие облачного провайдера #CloudМТS, который предоставляет более 25 услуг для решения различных бизнес-задач. Дата-центр GreenBushDC стал 12-м в федеральной сети дата-центров МТС.

Ася ШАЛИМОВА