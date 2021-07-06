Клиенты СберБанка смогут совершать переводы по номеру счета за рубеж без комиссии, сообщается в релизе финорганизации. Стоимость любого перевода в веб-версии или мобильном приложении «СберБанк Онлайн» составит всего 1 копейку за перевод (или 0,01 доллара/евро в зависимости от валюты списания).

Отмечается, что специальным предложением можно воспользоваться с 1 июля по 31 октября 2021 года. Отправитель теперь может прямо в приложении проверить статус зачисления платежа, уточнить реквизиты или направить запрос на отмену перевода. Услуга создана с помощью сервиса SWIFT GPI и предоставляется бесплатно.

«Срок зачисления денег на счет получателя зависит от направления перевода и составляет от 30 минут до одного рабочего дня. В редких случаях срок зачисления может быть увеличен до трех дней», — говорится в сообщении.

Совершить перевод можно в меню «За рубеж» — «По номеру счета». Чтобы получить доступ к расширенному статусу, достаточно открыть перевод в разделе «История» и перейти в меню «Статус перевода» или «Запросы», если также необходимо ответить на сообщение от иностранного банка.

Анна КОМАРОВА